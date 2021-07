"Prišel je čas, da prevzemamo nazaj nadzor nad našo prihodnostjo! Moramo jim pokazati, da ne bomo obupali in da ne bomo sprejeli, da se z osebami LGBTIQ ravna kot z drugorazrednimi državljani," piše na opisu dogodka na Facebooku.

Na Madžarskem je pred kratkim v veljavo stopil zakon, ki prepoveduje prikazovanje tem, povezanih z LGBTIQ, mladoletnim. Budimpešta je zaradi zakona pod hudim pritiskom iz tujine, predvsem Bruslja. Madžarski premier Viktor Orban je ta teden napovedal referendum na to temo.

Pred današnjo parado je 30 veleposlaništev in 12 kulturnih institucij v odprtem pismu izrazilo popolno podporo skupnosti LGBTIQ in njihovim pravicam glede enakopravnosti in nediskriminacije, svobode izražanja in mirnega zborovanja.

V njem so posebej izpostavili pomen parade ponosa, saj se z njo promovira enakopravno obravnavo in sprejemanje v družbi za vse osebe LGBTIQ ter skuša ustvariti bolj odprto, pravično in enakopravno družbo. Pismo so veleposlaništva in institucije objavili na svoji spletni strani, med podpisniki pa ni Slovenije.