Vlada je z objavo odloka v četrtkovem uradnem listu naložila nove dolžnosti organizatorjem kulturnih in športnih prireditev ter javnih shodov. Po novem so ti dolžni od gosta zahtevati potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju na koronavirus (PCT). Oseba, ki ne izpolnjuje pogojev ali zavrne preverjanje, se ne more udeležiti prireditve. Globe za neupoštevanje odlokov se bodo gibale od 400 do 1000 evrov. Organizatorji pogoje PCT preverjajo s pomočjo aplikacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je enaka tisti, ki jo na mejnih prehodih uporablja policija. Zalomilo pa se je že prvi dan.

Aplikacijo EU DCP si lahko vsak prenese s spletne strani ezdrav.si. Trenutno je na voljo za androidne mobilne telefone, za uporabnike sistema iOS pa bo nared predvidoma v dveh tednih. Ko jo odpremo, je mogoče skeniranje. Ob zaznavi kode se okvirček z relevantnimi podatki obarva bodisi zeleno bodisi rdeče. Gost na drugi strani potrebuje zgolj covidno potrdilo s kodo QR. »Ne gre za to, da bi komur koli hoteli nalagati dodatno delo ali oteževati pogoje poslovanja,« je o sistemu PCT na začetku tedna dejala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar . Namen sistema je, da so tisti, ki se udeležijo prireditve, varni in ne bodo zboleli. Številni prireditelji so namreč ob napovedi novih ukrepov opozarjali, da ne želijo odganjati strank.

Informacijska pooblaščenka je sporočila, da s podrobnostmi delovanja aplikacije za zdaj ni seznanjena, niti je ni od NIJZ prejela v predhodno mnenje. Zato njene zakonitosti in ustreznosti včeraj še ni komentirala. »Vsekakor pa upamo, da je NIJZ pri zasnovi aplikacije predhodno ocenil učinke v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ustrezno naslovil vsa tveganja in poskrbel, da bo obdelava osebnih podatkov na podlagi te aplikacije potekala zakonito.«

Včeraj zgodaj popoldne je informacijska pooblaščenka (IP) Mojca Prelesnik na podlagi prejete prijave začela inšpekcijski postopek mobilne aplikacije, kasneje pa so z NIJZ sporočili, da aplikacija zaradi nadgradnje ne bo dosegljiva vsaj do današnjega popoldneva. Ali gre morebiti za odpravljanje pomanjkljivosti glede varstva osebnih podatkov, niso pojasnili, smo pa ob predstavitvi aplikacije izvedeli, da se ob skeniranju kode QR covidnih potrdil v digitalni ali papirnati obliki izpišejo ime, priimek in datum rojstva ter podatek o tem, ali je oseba cepljena, testirana ali prebolevnik. Minister za zdravje Janez Poklukar je sicer pred dnevi zagotovil, da bo orodje organizatorjem omogočalo anonimno spremljanje pogojev PCT.

Lahko organizator zahteva osebni dokument?

V zvezi s tem se ob uporabi aplikacije postavlja še eno vprašanje, in sicer, ali bodo organizatorji dodatno preverjali osebne izkaznice gostov. Le tako se namreč lahko prepričajo, da potrdilo zares pripada pravi osebi. Direktor NIJZ Milan Krek je včeraj povedal, »da je to stvar drugih resorjev in da je NIJZ pravočasno razvil aplikacijo«. Na zdravstvenem inšpektoratu so nas glede tega napotili na ministrstvo za zdravje, kjer pa odgovora do zaključka redakcije nismo prejeli. Da so bile informacije glede načina preverjanja pogojev PCT zelo skope, so nam ob preverjanju potrdili tudi različni prireditelji kulturnih prireditev, kjer so se zaradi tega morali znajti sami.

V ljubljanskem kinu Kolosej so tako na primer že včeraj po priporočilu njihove pravne službe ob vstopu v dvorano poleg pogoja PCT zahtevali osebni dokument. S pojasnilom, da je treba osebno izkaznico zaradi preverjanja starosti prav tako pokazati ob kupovanju alkoholnih pijač ali cigaret. S to analogijo se strinja tudi odvetnica Nataša Pirc Musar. »Kadar je pravna oseba zasebnega prava dolžna preverjati pogoj, s katerim je povezana identiteta posameznika, lahko zaprosi za osebno izkaznico in vpogled. Tak primer je vpogled v osebni dokument pri plačilu s kreditno kartico,« je pojasnila.