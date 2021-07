Gita Mateja de Laat, univerzitetna diplomirana zgodovinarka, ima bogate izkušnje s šolanjem otrok doma. »Najstarejša hči na daljavo dela srednjo šolo za šolarje, ki se šolajo doma, v Angliji, potem ko je končala osnovno šolo na domu. Srednji sin gre v 4. razred, najmlajši pa v 1. razred,« opisuje. »V Sloveniji se starši za izobraževanje na domu odločajo predvsem zato, ker to omogoča individualizirani pristop. Starši želijo aktivno sodelovati v učnem procesu svojega otroka, nekateri pa se zanj odločijo zaradi otrokovih posebnih potreb, na katere je v okviru izobraževanja na domu lažje odgovoriti,« opaža de Laatova, ki vodi tudi Zavod za razvoj šolanja na domu.

Da zanimanje za šolanje na domu narašča, opaža naša sogovornica Gita Mateja de Laat, to potrjujejo tudi na ministrstvu za izobraževanje. »V šolskem letu 2004/2005 so se na domu izobraževali štirje otroci, v šolskem letu 2011/2012 se jih je tako izobraževalo 89, v šolskem letu 2020/2021 pa 687, največ v osrednjeslovenski in podravski regiji,« so nam pojasnili na ministrstvu. Staršem razlogov ni treba utemeljevati, šola pa ne more učencu zavrniti pravice do izobraževanja na domu. »Pravico zakon omejuje, če učenec preverjanja znanja ob koncu šolskega leta ne opravi uspešno,« pojasnjujejo na ministrstvu. Z izobraževanjem na domu mora namreč učenec namreč pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja program javne šole, zato mora opravljati preverjanje znanja, na podlagi katerega šola, na katero je vpisan, ugotovi doseženi standard znanja.

Šolanje na domu se razlikuje od izobraževanja na daljavo, ki je zaznamovalo pretekli dve šolski leti. Starši popolnoma prevzamejo vlogo učitelja, odločajo o učnih gradivih in obveznostih. Otroci ob koncu šolskega leta svoje znanje v šoli pokažejo zgolj na izpitih. Gre za pravico staršev, zapisano v zakonu o osnovni šoli. Starši, ki se za to odločijo, morajo otroka vseeno vpisati v šolo, praviloma v svojem šolskem okolišu, potem pa ji svojo odločitev sporočiti najkasneje do začetka šolskega leta. To morajo storiti za vsako šolsko leto posebej.

Izvedba izobraževanja izključno odgovornost staršev

Za izvedbo izobraževanja na domu so odgovorni starši otroka, zato šola nima nobenih obveznosti do posredovanja učnega gradiva kot tudi ne do vključevanja učenca v različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti šole iz obveznega in razširjenega programa, pravijo na ministrstvu. Staršem, ki se za to odločijo, zadnja tri leta pomaga tudi Zavod za razvoj izobraževanja na domu, ki ga vodi de Laatova. »Pred ustanovitvijo zavoda smo se doma šolajoče družine že vrsto let redno srečevale. Organizirali smo delavnice za otroke in skupne učne izlete. Na srečanjih smo govorili o naših izzivih, si svetovali in drug drugemu izkazovali podporo. V nekem trenutku smo se strinjali, da bi bilo primerno, da naše aktivnosti nadgradimo z ustanovitvijo zavoda,« opisuje.

Naša sogovornica pravi, da so prednosti šolanja na domu številne. »Starši imamo možnost, da otroka poučujemo na način, ki ustreza njegovi notranji naravi. To pomeni, da upoštevamo njegova zanimanja, razvijamo njegova močna področja, krepimo šibka, razvijamo talente in nagnjenja ter ga učimo, kako jih izraziti,« pravi.