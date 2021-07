Drugo kolo letošnjega prvenstva se bo odigralo konec tedna, zaradi pomanjkanja reflektorjev na svojem stadionu pa bo tradicionalno začel Bravo. Bravo je šibkejši predvsem za Mustafo Nukića, ki je na evropski tekmi v dresu Olimpije dal odločilni gol. Tako proti Radomljam ni v ljubljanskih vrstah izstopal nihče, brez kakšnega preigravanja oziroma presežne poteze pa je težko preigrati nasprotnika.

Tokrat v goste prihaja Aluminij, ki je prvenstvo začel podobno. Z ničlo proti gostujočemu Kopru, pri čemer so lahko s točko zadovoljni. Glede na to, da se je Celje letos dvignilo, ne gre pričakovati tako širokega nabora ekip, ki se bodo borile za obstanek, kot minulo sezono. Tako Bravo kot Aluminij pa v ta krog verjetno vendarle sodita. Osnovna ideja glede njunega soočenja zato je, da na tej tekmi ne bi smelo pasti preveč golov, kvota na stavo, da jih bo skupno manj kot tri, pa je 1,70.

Na drugi sobotni tekmi Koper pričakuje Muro. Koper je bil proti Aluminiju boljši, medtem ko so prvaki prvenstvo začeli obupno, z domačim porazom proti Taboru. A Koper se ne zdi primeren za to, da bi se ga brezkompromisno napadlo. Ima soliden protinapad. Pričakovati je gole na obeh straneh, za kar je na voljo kvota 1,57, spet pa bi to lahko bil tudi remi.

Nedelja se bo začela v Radomljah, kamor odhaja Olimpija. Kot rečeno, se Ljubljančani ne zdijo uigrani, manjka nekdo na sredini, ki bi bil sposoben dobrih napadalnih podaj. Radomlje bodo pričakovano čakale na svojo priložnost, da bi lahko zadele, pa govori kvota 1,72 na stavo, da bosta gola padla na obeh straneh.

V nedeljo zvečer pa še mali derbi med Mariborom in Domžalami. Maribor je na Švedskem proti klubu, katerega lastnik je Zlatan Ibrahimović, dobil lekcijo. S takšno obrambo je težko upati na uspeh, tudi na tekmi z Domžalami, je pa pričakovati predvsem gole. Za več od treh skupno je kvota 1,70. Tako ali drugače.