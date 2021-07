Za Rdeči križ Slovenije (RKS) je pomoč družinam s šoloobveznimi otroki pri nakupu šolskih potrebščin že vrsto let stalnica v njihovih socialnih programih. Kot pravi predsednica RKS Vesna Mikuž, se trudijo denar za tovrstno pomoč zagotoviti iz različnih virov vse leto. »Potrebe pa so vsako leto žal večje od naših zmožnosti,« priznava Mikuževa. Tudi položaj družin se je zaradi koronskih razmer v minulem letu precej poslabšal; da so potrebe po pomoči pri nakupu šolskih potrebščin letos še večje, kot so bile v preteklosti, pa že zaznavajo vsa njihova območna združenja (OZ) RKS.

Rdeči križ omogoča več vrst pomoči RKS za nakup potrebščin vsako leto nameni tudi del sredstev, ki jih zberejo v tednu Rdečega križa, k čemur prispevajo vsi, ki v tistem tednu kupijo doplačilno poštno znamko ali nalepko za javni potniški promet. V ta namen sredstva prispeva tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Posamezniki in podjetja, še posebej papirnice, pa v svojem okolju pomagajo tako s popusti pri nakupu kot z denarjem. Šolske potrebščine za vrstnike zbirajo tudi učenci v krožkih RK med šolskim letom. »Skupaj za nakup šolskih potrebščin vsako leto zagotovimo več kot 200.000 evrov,« pravi Mikuževa. Posamezna območna združenja RK se pomoči lotevajo različno. V Laškem in Radečah, denimo, staršem povrnejo del stroškov nakupa na osnovi predloženega računa. V Idriji sezname otrok posredujejo šolske svetovalne službe. V Ljubljani širijo solidarnost med mladimi in zbirajo šolske potrebščine z akcijo Otroci za otroke solidarno – zbirajmo šolske potrebščine. »Letos so na 24 osnovnih in eni srednji šoli na tak način zbrali dobrih 685 kilogramov šolskih potrebščin in dobrih 1400 evrov donacij,« pravi Mikuževa. V Metliki poteka akcija Šolar, v Žalcu za nakup potrebščin krajevne organizacije namenijo del zbrane članarine, osnovne potrebščine so že kupili tudi v Celju in Mariboru; družine jih bodo prejele avgusta. V Novem mestu pa v teh dneh delijo vrednostne bone.