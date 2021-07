Sredi glavne turistične sezone na Hrvaškem ukrepe preventivno zaostrujejo na točkah, ki jih ocenjujejo kot najbolj tvegane za širitev okužb, to so predvsem javni in zasebni dogodki. S ponedeljkom bo število udeležencev na tistih javnih prireditvah, na katerih ne bodo nadzorovali covidnega statusa udeležencev, omejeno na 50 ljudi. Kjer pa bodo zagotovili pogoj PCT, bo smelo biti največ 1000 ljudi. Doslej je bila udeležba neomejena, če so imeli vsi udeleženci covidno potrdilo.

Na zasebnih dogodkih, kot so poroke, so dovoljeno število gostov zmanjšali s 30 na 15. Kdor si na zasebnih družabnih dogodkih želi več kot 15 ljudi, mora zagotoviti, da imajo vsi udeleženci covidno potrdilo. Bolj množični zasebni dogodek bo treba prijaviti lokalnemu štabu civilne zaščite. Ti so zadolženi tudi za nadzor vseh lokalnih dogodkov, kot so znamenite ribiške noči, sejmi in podobno. Za dogodke z več kot 1000 udeleženci bo zeleno luč lahko prižgal le nacionalni štab civilne zaščite. Tribune športnih prizorišč se za obiskovalce lahko odprejo le, če bodo imeli vsi gledalci in organizatorji covidno potrdilo.

Ponočevanj ne bo Ljubitelje ponočevanj bo verjetno najbolj prizadela odločitev, da lahko od ponedeljka vsi dogodki potekajo največ do polnoči. Na najbolj znani destinaciji za zabavo ob hrvaški obali, na Zrću na otoku Pag, so napovedali, da bodo tudi sami zaostrili protikoronske ukrepe. Vstop naj bi dovolili samo polno cepljenim proti covidu-19. Opolnoči se morajo po novem zapreti tudi gostinski lokali. V restavracijah lahko strežejo tudi v notranjih prostorih, medtem ko lahko v vseh drugih gostinskih obratih strežejo samo na terasah. Prodaja alkohola med 24. in 6. uro je prepovedana. V trgovinah in nakupovalnih centrih veljajo omejitve števila kupcev, odvisno od velikosti prostorov. Maske so obvezne v trgovinah, javnih zaprtih prostorih in vozilih javnega prevoza, tudi v taksijih. S ponedeljkom bodo nekoliko zrahljali omejitve za vstop potnikov na hrvaških mejnih prehodih. Potrdila o cepljenju ali preboleli bolezni po novem ne bodo smela biti starejša od 270 dni. Doslej je bila omejitev 210 dni. Vstop v državo brez dodatnih pogojev omogočajo vsem imetnikom covidnih potrdil. Potniki, ki nimajo tovrstnega potrdila, lahko vstopijo s potrdilom o preboleli bolezni covid-19 ali polnem cepljenju kot tudi z negativnim testom na novi koronavirus. Na Hrvaškem je pred pandemijo veljal rek, da je osrednje turistične sezone konec po Marijinem vnebovzetju (15. avgusta). V rekordnem turističnem letu 2019 se je zdelo, da ta rek ne velja več, a ga je lansko koronsko leto znova potrdilo. Tudi letos obstaja resna nevarnost, da bi lahko sezono znova prekinili avgusta, če ljudje ne bodo spoštovali vseh epidemioloških ukrepov.