Parlamentarna pravila o obtoževanju poslanca, da je lažnivec, so veliko jasnejša kot pravila o laganju poslancev. Če poslanec poslanca v parlamentu obtoži, da je lažnivec, in se ne opraviči, je do konca dneva izgnan iz parlamenta.

Poslanka opozicijskih laburistov Dawn Butler, ki je na predvečer njegove druge obletnice naselitve na Downing Streetu 10 poslanskega kolega Borisa Johnsona obtožila, da so »revni ljudje z življenjem plačali premierjeve laži o tem, da je Britanija prekinila povezavo med okužbo s covidom in resno boleznijo ter smrtjo«, se ni opravičila. Ravno nasprotno. Dejala je, da je premier vedno znova lagal v parlamentu, kar je politični greh, zaradi katerega naj bi člani vlade odstopili. Zato ji je predsedujoča pokazala vrata poslanske zbornice.

Johnson je sprožil jezne obtožbe poslanke, ker je v parlamentu dejal, da »je uspešno cepljenje na Otoku prekinilo povezavo med okužbami in smrtjo«. Znanstveniki in zdravniki, tudi glavna svetovalca vlade, pravijo, da je uspešno cepljenje oslabilo to povezavo, ni pa je prekinilo. Okužbe po odpravi vseh proticovidnih ukrepov (19. julija, ki ga je Johnson razglasil za dan osvoboditve), vključno z obvezo nošenja mask in socialnega distanciranja, skokovito naraščajo, medtem ko hospitalizacije in smrti res naraščajo precej počasneje, a za zdaj zelo vztrajno.

Na dan osvoboditve v samoizolaciji »Dan osvoboditve« je moral Johnson »praznovati« v samoizolaciji, ker je bil blizu novega ministra za zdravstvo, ki se je okužil s korono. Najprej se je hotel (skupaj s finančnim ministrom) izogniti 10-dnevni samoizolaciji, ki jo sicer zahtevajo od vseh Otočanov, ki se znajdejo v bližini okužene osebe. Kako? Po naključju naj bi bila oba izbrana za vladni pilotski projekt, v katerem se lahko samoizolaciji izogneš z vsakdanjim testiranjem. Ta za lase privlečena trditev je sprožila javni vik in krik, češ, ena pravila za nas, druga za tiste pri koritu, zaradi česar sta se Johnson in finančni minister na koncu le odločila za samoizolacijo. Pred tem se je Johnson preselil v premiersko podeželsko rezidenco – na posest Chequers, kjer je v teh vročih poletnih dneh samoizolacija veliko prijetnejša že zaradi bazena.

Priljubljen kljub laganju Veliko Otočanov, od politikov do novinarjev, že dolgo odkrito pove, da je Johnson lagal vsem, od nekdanjih žen in šefov do volilcev. Vseeno ostaja najbolj priljubljen politik, veliko bolj priljubljen, kot je resnicoljuben vodja laburistične opozicije Kier Starmer, ki mu kritiki med drugim očitajo, da je preresen in brez karizme. Med Otočani, ki ob drugi obletnici Johnsonove vladavine mislijo, da je trčeno to, da je postal premier, je menda tudi sam Johnson. To je v prvem televizijskem intervjuju povedal njegov nekdanji glavni svetovalec Dominic Cummings, ki je glavni krivec za brexit, o katerem ima zdaj velike pomisleke, saj pravi, da ljudje, ki po petih letih odločitve za brexit mislijo, da je bil nekaj dobrega, niso povsem prisebni. Dejal je, da je Johnson povsem nedorasel premierski službi, celo, da se je z drugimi, ko je bil Johnsonov glavni svetovalec, posvetoval o tem, da bi se ga znebili. Najhujša nova Cummingsova obtožba je, da je bil Johnson vedno nasprotnik karantene, ker je imel covid za prašičjo gripo, in da se je lanske jesenske karantene branil, »ker so zaradi covida umirali samo starejši od osemdeset let«. Cummings trdi, da se je hotel Johnson tudi po izbruhu pandemije dobivati v živo s kraljico (premierji morajo v normalnih časih enkrat na teden h kraljici in jo osebno seznaniti z dogajanjem) in si je premislil šele potem, ko ga je vprašal, kaj bo naredil, če bo kraljico okužil in bo umrla. Malo kasneje se je Johnson res okužil.