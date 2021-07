Obilno deževje je v državi privedlo do poplav. Reševanje na prizadetih območjih ovirajo zemeljski plazovi, ki so blokirali ceste. Na indijski zahodni obali je ponekod v 24 urah zapadlo do 594 milimetrov dežja.

Na območju kraja Taliye, ki je 180 kilometrov jugovzhodno od finančne prestolnice Mumbai, je umrlo najmanj 38 ljudi. V devetih drugih plazovih v indijski zvezni državi Maharashtra je umrlo 59 ljudi, v nesrečah, ki so posledica obilnega dežja, je umrlo še 15 ljudi.

Poplave in plazovi so pogosti v indijski monsunski sezoni med junijem in septembrom. Zaradi slabo zgrajenih zidov in stavb so poplave in plazovi še bolj nevarni za tamkajšnje prebivalce. Prejšnji konec tedna se je zaradi zemeljskega plazu v Mumbaiju zrušilo več domov. V nesreči je umrlo 34 ljudi.