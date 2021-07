Nemčija se je za poostrena pravila ob vstopu iz Španije in Nizozemske odločila v času poletnih počitnic, ko številne nemške družine počitnikujejo na obalah Španije ali nizozemskega Severnega morja. V Nemčiji je sicer precepljenih skoraj polovica odraslih, med mlajšimi od 18 let pa le dva odstotka.

Nova pravila bodo začela veljati prihodnji torek. Obvezna karantena ne bo velja za tiste necepljene potnike, ki so preboleli covid-19 v zadnjih šestih mesecih, na spletni strani poroča Reuters.

V Španiji skokovit porast okužb

V Španiji v zadnjih tednih beležijo skokovit porast novih okužb, te so se od sredine junija do sredine julija povečale kar za petkrat. V zadnjih 14 dneh so v Španiji na 100.000 prebivalcev potrdili 624 novih okužb z novim koronavirusom, na Nizozemskem 670, v Nemčiji pa le 17.

O hitrem povečanju števila novih okužb z novim koronavirusom sicer poročajo tudi iz med turisti priljubljene Italije. Sedemdnevne incidenca se je tam povzpela na 41 okužb na 100.000 prebivalcev. Še teden prej je bila 19. Med okužbami prevladuje različica delta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah italijanskega ministrstva za zdravje so veliko novih okužb potrdil med mladimi. Število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje ali intenzivno zdravljenje, na Apeninskem otoku medtem ostaja nizko in na ravni izpred tedna dni.

V četrtek so v Italiji z okoli 60 milijoni prebivalci potrdili 5057 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 15 covidnih bolnikov.

V Italiji je precepljenih več kot 53 odstotkov vseh, ki so starejši od 12 let.