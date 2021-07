Grozil z vrati omare Na Obali je te dni še posebno veselo. Čez dan se na polno dogaja na plaži, kjer mladi in malo manj mladi uživajo v soncu in vodi, ponoči je živahno med tistimi, ki malce pregloboko pogledajo v drugo vrsto tekočine. Enega od preteklih dni so policisti okoli druge ure ponoči posredovali v Luciji, kjer se je nekdo sproščal z glasno glasbo in s hrupom motil druge. Za nemir je poskrbel 37-letni moški, ki ga je prihod policistov vrgel iz tira. Nezadovoljen z obiskom se je policistom aktivno uprl, so ti zapisali v poročilu, se razburjal, kričal in sočno preklinjal. Potem je prišel čas za finale: moški je z omare odtrgal vrata in z njimi mahal proti policistom. Ti se niso dali kaj veliko motiti, uporabili so prisilna sredstva, moškega so obvladali, po strokovnem pregledu pa ga pridržali. Zaradi preprečitve uradnega dejanja se bo zagovarjal pred sodnikom, plačati pa bo moral tudi globo. V poročilu ni nikjer zabeleženo, da bi moški vse to počel pod vplivom alkohola ali drog.

Skoraj “pokosila” policiste Na cesti proti Ormožu je voznica pred nekaj nočmi trčila v divjad. Ker je nastalo nekaj škode, je poklicala policijo, da opravi ogled kraja nesreče. Policisti so svoje delo opravili več kot zadovoljivo, ugotovili so tudi, da je vozila pijana, ji zato vzeli vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo. Še hujši incident se je pripetil pri južnih sosedih. Tam je ekstremno opita voznica, namerili so ji 3,77 promila alkohola v krvi, v soboto okoli poldneva skoraj povozila ekipo na ogledu kraja prometne nesreče. Tako kot našo sodržavljanko so tudi njo nemudoma izločili iz prometa. Še enkrat, in poskusite si zapomniti – alkohol za volanom ubija!

Dedek z drogo Tipičnega preprodajalca drog si predstavlja vsak po svoje in morda res gre za stereotip, saj nikjer ne piše, koliko mora biti star nekdo, ki se ukvarja s takimi nečednimi posli. Policisti so vajeni vsega, a jih včasih še vedno kaj preseneti – v Zagrebu so tako prijeli 69-letnega preprodajalca, pri katerem so našli večje količine kokaina in konoplje. Gospod si je v stanovanju uredil pravo pisarno, v kateri je tudi tehtal drogo in jo pakiral. Morda si je želel samo obogatiti borno pokojnino.