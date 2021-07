V javnosti odmeva današnje poročanje portala Necenzurirano, da naj bi Janša zadnjih skoraj 20 let med dopusti na otoku Mauritius med drugim igral golf in se družil z znanim lobistom Božom Dimnikom ter poslovnežem Andrejem Marčičem. Iz kabineta predsednika vlade so za STA sporočili, da je Janša doslej večkrat igral golf na Mauritiusu, »kar je javno znano oziroma že velikokrat objavljeno. Nikoli pa ni bil na Mauritiusu v času, ko je bil predsednik vlade«.

Marčič je lastnik in direktor IT podjetja Marand, ki je v zadnjih 20 letih skupaj s povezanimi družbami samo s proračunskimi porabniki ustvarilo več kot 100 milijonov evrov prihodkov. V enem od njegovih podjetij je bil več let zaposlen tudi Janšev sin Žan, poroča portal.

Dimnik pa je poslovnež in lobist. Podjetje Medias International, ki je v lasti njegove hčerke Diane in se ukvarja s prodajo medicinske opreme in materiala, je z zdravstvenimi institucijami ustvarilo za 200 milijonov evrov prihodkov, povzema portal.

Ob tem portal izpostavlja, da je stranka SDS, ki jo vodi premier Janša, v preteklosti javno opozarjala na sistemsko korupcijo v zdravstvu ter ustanavljala parlamentarne komisije za preiskavo dobav medicinskih materialov.

Podobno je v današnji izjavi medijem poudarila poslanka LMŠ Jerca Korče. »SDS nam je vsa leta prodajala zgodbo o lovkah ter korupciji in klientelizmu v zdravstvu. Pa je več kot očitno, da so tako le odvračali pozornost od dejstva, da so sami jedro te globoke države,« je ocenila poslanka.