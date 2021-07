Zakaj ima kršitev obravnavane zapovedi usodne posledice? Ker družbeno odločanje temelji na sistemu procesne hierarhije. Preprosteje povedano proces (družbenega) odločanja poteka na način, da prva odločitev postavlja tudi zaporedje vseh nadaljnjih hierarhično podrejenih odločitev. Vse skupaj oteži še nepovratnost procesa odločanja. Podobno kot pri šahu, vsaka poteza brez možnosti popravljanja določi izbor vseh nadaljnjih potez. Odločilna je torej prva, to je otvoritvena poteza.

Kako učinkuje vaša izjava, da izdaja energetskega dovoljenja družbi GEN energija (otvoritvena poteza) še ni dokončna odločitev o investiciji v JEK 2? Deluje kot zavajanje slovenske javnosti, ki morebiti še verjame, da je glede investicije JEK 2 res še vse odprto.

Vaše ravnanje, ko ste zaobšli osnovno zapoved družbeno odgovornega odločanja, spada v polje gospodarskega kriminala. Tudi iz razloga, ker gre v tem projektu za investicijo v vrednosti več milijard evrov.

Prižgali ste zeleno luč projektu, ki se bo naprej odvijal po znanem scenariju vse do zadnje aktivnosti. Tudi vam mora biti jasno, da vaša odločitev pomeni, da se s postopki iskanja alternativnih, lahko tudi boljših rešitev sploh ne bomo ukvarjali. Slednje seveda pomeni, da je odločitev za JEK 2 dejansko že sprejeta.

Minister Vatovec, pričakoval sem, da boste vsled ekstremno visoke vrednosti investicije in v okolju konference o prihodnosti Evrope opustili avtokratski pristop in uporabili orodje posvetovalne demokracije. Izbrati (slučajni izbor) bi morali le reprezentativno skupino državljanov, ki bi skupaj z znanstveniki, stroko in politiki po demokratični poti (po)iskala verodostojne odgovore glede prihodnje energetske politike.

Cesarju je bilo v davnih časih dosti lažje. Na Dunaj je dal poklicati Krpana z Vrha pri Sveti Trojici. Prebrisan in močan, kot je bil, je premagal silnega Brdavsa in se z bogatim plačilom vrnil domov. Mi pa v orožarni še vedno mrzlično izbiramo uporabno orožje in Krpanu podobne neustrašne junake, ki bi se bili pripravljeni spopasti z našim Brdavsom. Pooseblja ga avtokratska oblast v rokah Janeza Janše, ki že več kot leto dni kot Brdavs na Dunaju brez usmiljenja pustoši po naši deželi na sončni strani Alp.

P. S.

Če poznate osebo, ki ustreza opisu Krpana, podatke sporočite v uredništvo Dnevnika!

Janez Krnc, Litija