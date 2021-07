Nepreslišano: Janko Lorenci, kolumnist

Na volitvah in po njih bo šlo za vse večje stvari kot na referendumu. Še naprej tudi za vodo, scela pa preprosto za to, kakšna bo naša prihodnost. Slovenija se po volitvah ne sme vrniti v začarani krog izmenjavanja malignega janšizma in benigne, a jalove opozicije, krog, ki obnavlja samega sebe, Slovenijo pa razžira kot rak. Pogoj za to je drugačna, spremenjena leva sredina. Kakšna bo, je deloma odvisno od njene razumnosti in občutljivosti za duha časa, zelo od udarnosti civilne družbe, nazadnje pa od vsega volilnega telesa.