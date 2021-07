Kitajsko podjetje Oneplus je ta teden predstavilo novo različico lanske uspešnice med mobilniki srednjega cenovnega razreda – nord 2. Cenovno bo mobilnik v primerjavi z lanskim modelom malenkost cenejši. Za osnovno različico z 8 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje bo treba odšteti 399 evrov, za razkošnejšo različico z 12 GB delovnega spomina in 256 GB prostor za shranjevanje pa sto evrov več.

Mobilnik bo v primerjavi z lanskim nordom doživel nekaj sprememb, največja pa se je zgodila na področju procesorja. Čeprav je Oneplus doslej stavil na Qualcommove procesorje snapdragon, bo v letošnjem nordu 2 procesor podjetja Mediatek. Procesorje tega podjetja praviloma najdemo v cenovno ugodnejših mobilnikih, a pri podjetju Oneplus so prepričani, da bo njihova izbira uporabnike prepričala. Kot prvo so izbrali procesor dimensity 1200-AI, ki sodi v vrh Mediatekove procesorske ponudbe. V osnovi premore osem jeder, od tega eno jedro cortex a78 s hitrostjo 3 GHz, tri jedra a78 s hitrostjo 2,6 GHz in štiri energijsko varčna jedra a55 s hitrostjo 2 GHz. Za grafični del medtem skrbi zmogljiva integrirana grafična kartica arm g77 mC9. Za povrh sta podjetji Oneplus in Mediatek procesor še prilagodili za večji poudarek na funkcijah umetne inteligence. Kaj točno naj bi vse to prineslo v praksi, bo mogoče povedati šele po testih. Na papirju pa bi od novega procesorja v primerjavi s snapdragonom 765G z lanskega norda pričakovali predvsem izboljšano izkušnjo ob igranju videoiger. Tako kot lanski mobilnik pa ima tudi letošnji podporo za omrežja 5G.