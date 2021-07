»Vsako poletje se število ljudi na Obali zelo poveča, s tem pa tudi število kaznivih dejanj, predvsem različnih tatvin na kopališčih in okoli njih. Vsem obiskovalcem kopališč tako ponovno svetujemo, naj ne prinašajo s seboj vrednejših predmetov, na primer mobilnih telefonov, nakita, večjih količin denarja, dokumentov. Toda če kar koli od tega vseeno prinesete (danes je skoraj nemogoče dan preživeti brez telefona…), poskrbite za varnost. Stvari ne razkazujte, denarja ne kažite naokoli. Če vas pride več, naj vedno nekdo ostane poleg, če pa si že želite skupne osvežitve v vodi, jih vsaj skrijte, prekrijte, da ne bodo vsem na očeh. Sicer se lahko kaj hitro zgodi, da jih bodo priložnostni tatovi opazili in odnesli. Take tatvine se dogajajo vsa leta in tudi letošnje ni izjema, čeprav ne opažamo hujšega porasta,« opozarja Adis Mahić, vodja policijskega okoliša na PP Koper, v sklopu projekta Varno poletje.

Z nosilcev jih zlahka snamejo Za dolgoprstneže je zanimivo marsikaj. Na plažah ali v kampih kradejo tako manjše predmete kot tudi večje, predvsem navadna in v zadnjem času zelo popularna električna kolesa ter skiroje. »Imejte jih pod nadzorom, zvečer pa jih pospravite v zaprte prostore ali pa vsaj na kakšna obljudena mesta, kjer si jih nepridipravi ne bodo upali ukrasti zaradi strahu, da bodo zaloteni. Ni primerno, da kolesa čez noč puščate na nosilcih na avtih ali avtodomih. Tatovi jih z lahkoto in hitro snamejo. V Sloveniji beležimo okoli 3000 tatvin koles na leto, od gorskih do električnih, in ravno število teh tatvin se poleti precej poveča,« še svetuje Mahić. Kar zadeva varnost ljudi na kopališčih, se je treba držati navodil reševalcev iz vode in se seznaniti s kopališkim redom. »Poleti imamo kar nekaj intervencij, povezanih z utopitvami. Sami ocenite svoje sposobnosti, preden greste v vodo. Posebno pozorni bodite tudi na majhne otroke. Ne puščajte jih samih v bližino vode, saj med igro lahko hitro zatavajo vanjo,« pravi policist. V povezavi z varnostjo premoženja je nujno opozoriti tudi na ta letni čas zelo »popularne« vlome v avte, ki jih ljudje puščajo na zavarovanih ali nezavarovanih parkiriščih v bližini kopališč. »Na vidnih prostorih v vozilu ne puščajte vrednejših predmetov, dokumentov, denarnic, torbic, nahrbtnikov,« pove Mahić. Sploh nahrbtniki, torbice in podobno so vaba za tatove, saj ne vedo, kaj se v njih skriva. Upajo pa na dober izkupiček. Z vlomom povzročena škoda je tako lahko veliko večja od vrednosti odnesenih predmetov.

Tudi mestni redarji, varnostniki, reševalci Mahić opozarja, da zaradi zagotavljanja večje varnosti policija sodeluje tudi z mestnimi redarstvi, prav tako z zasebnimi varnostnimi službami. Z redarji opravljajo tudi skupne nadzore, torej po en policist in redar skupaj. Kot pravi, ljudje niso prav dobro seznanjeni s tem, za kaj so te službe pooblaščene. »Navadno se obrnejo na policijo, če jim je na primer ukradeno kolo. Vedeti pa je treba, da lahko pomagajo tudi redarske in varnostne službe. Na kopališču, na primer, se lahko obrnemo na reševalca, ki je zadolžen za nadzor in red, tam boste naleteli tudi na kakšnega varnostnika. Redarske službe lahko delujejo z nami, imajo pa tudi samostojne patrulje, ki opravljajo nadzore po kopališčih ali nastanitvenih objektih. V težavah se lahko obrnete na njih in vam bodo vsekakor priskočili na pomoč,« zagotavlja Adis Mahić.