Na pogrebu so bili tudi tuji dostojanstveniki, med njimi veleposlanica ZDA pri Združenih narodih Linda Thomas Greenfield, ki je vodila ameriško delegacijo.

Območje pogreba je bilo danes strogo varovano, kar je verjetno prispevalo k temu, da je bilo v času pogreba bolj mirno kot v sredo in četrtek, ko so Moisejevi privrženci v Cap Haitienu zažigali gume, postavljali cestne zapore in celo streljali.

Moiseja so sicer pokopali v zaprti leseni krsti v mavzoleju na družinskem zemljišču v Cap Haitienu, blizu mavzoleja njegovega očeta, ki je umrl lani.

53-letnega predsednika so ubili na njegovem domu v prestolnici Port au Prince 7. julija. To je sprožilo novo krizo v tej najrevnejši državi na zahodni polobli, ki se ne more otresti revščine, nasilja in nestabilnosti, kljub temu da je bil Haiti prva država Latinske Amerike in Karibov, ki je v 19. stoletju dosegla neodvisnost.