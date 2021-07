Belorusko ministrstvo za pravosodje je po navedbah lokalne skupine za pravice Pomlad (Vjasna) »začelo postopek likvidacije« 43 organizacij po vsej državi. Lukašenko je v četrtek dejal, da bo državo »očistil« nevladnih organizacij, ki jih je imenoval »razbojniki in tuji agenti«.

Številne nevladne organizacije so za svoje zapiranje izvedele iz medijev.

Beloruska varnostna služba KGB je ob tem prejšnji teden preiskala domove številnih novinarjev in prostore številnih neodvisnih organizacij za človekove pravice in opozicijskih skupin.

Oblasti so prejšnji teden preiskale tudi prostore beloruskega združenja novinarjev, ki je za svoje delo lani prejelo mednarodno nagrado na področju medijev, in prostore vplivne poslovne šole v Minsku.

Sodišče v Minsku je poleg tega deset študentov in učitelja obsodilo na dve leti in dve leti in pol kazni v kazenskem taborišču. Med drugim naj bi novembra lani pozivali k protestom proti Lukašenku in razdeljevali do vlade kritične letake..