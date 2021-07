Ema za otroke od 12 let odobrila Modernino cepivo proti covidu-19

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes odobrila cepivo proti covidu-19 ameriškega proizvajalca Moderna tudi za otroke in mladostnike od 12. leta dalje. Emini strokovnjaki so proučili rezultate ustreznih raziskav in prižgali zeleno luč za omenjeno cepivo tudi za starostno skupino od 12 do 17 let, poročajo tuje tiskovne agencije.