Gospodarstva tranzicijskih držav: So nas ujeli? Morajo biti naš zgled?

V časih, ko se naš predsednik vlade druži s kolegi iz Madžarske, Češke, Poljske, Slovaške in Srbije, si verjetno številni državljani Slovenije postavljajo tudi v naslovu navedeni vprašanji. Gre seveda za gospodarstvo. Vsi vemo, da predsednike družijo pogledi na zgodovino, religijo, kulturo, demokracijo, državo in lastne travme. Toda bolj malo se zavedamo, da jih mogoče privlači tudi celovita reforma ekonomskih odnosov. Kakšno reformo nakazujejo dejanja vladajoče stranke v Sloveniji, sem že opisal (Objektiv, 22. maj 2021, str. 14–16). Ob tem se je v podporo tej reformi na desni politični sceni pojavila zanimiva teza, da so nas druge tranzicijske države dohitele in prehitele, ker so pač bolj radikalno obračunale s komunizmom, in da si moramo zato danes kakšno Madžarsko vzeti za zgled ne le zaradi njenih družbenih reform, pač pa tudi zaradi gospodarskih uspehov.