Najstarejša Zemljanka v vesolju

Wally Funk je končno uspelo. Sedeminpetdeset let po tistem, ko je že poskušala poseči po zvezdah, so se ji sanje na krovu vesoljskega plovila Jeffa Bezosa ta teden slednjič uresničile. Funkova je pri 82 letih postala astronavtka in najstarejša Zemljanka, ki je kadarkoli krožila v zemeljski orbiti. V začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja so se tudi ZDA v tekmi s Sovjetsko zvezo za osvojitev vesolja spogledovale z možnostjo, da bi med zvezde izstrelile ženske astronavtke, a se slednjič v Nasi niso odločili, da bi takratno moško domeno, ko so v vesolje pošiljali zgolj vojaške testne pilote, odprli tudi ženskam. Čeprav je leta 1963 Funkova – takrat je bila že izkušena pilotka – uspešno prestala vse teste, ki so jih opravili tudi njeni moški kolegi, se je Nasa takrat trinajsterici žensk odrekla in nekaj let pozneje tako izgubila tekmo s Sovjetsko zvezo. Funkova se je za letenje navdušila že v otroštvu, ko si je ogledovala vzlete in pristanke letal na bližnjem letališču. Pri sedmih letih je že izdelovala modelska letala, pravi jekleni ptiči pa so postali tudi njena življenjska zgodba. Pri 20 letih je bila že inštruktorica letenja v ameriških zračnih silah, kasneje pa je profesionalno pot nadaljevala kot inštruktorica letenja v zasebnem sektorju. Njen spol je bil po zavrnitvi za astronavtski sedež še sredi šestdesetih let v ZDA ovira tudi pri tem, da bi dobila službo pilotke v velikih letalskih družbah. S svojim znanjem je do pilotske licence pomagala 3000 študentom, poleg inštruktorskega dela v različnih letalskih šolah pa je opravljala še službo inšpektorice zračne varnosti. Slabih šest desetletij pozneje razlaga, da je zavrnitve zaradi njenega spola nikoli niso potrle. »Nič me nikoli ni ustavilo. Rekli so mi, da ne morem početi nekaterih stvari, ker sem dekle. Sama pa sem si rekla: veste kaj, ni pomembno, kdo si. Še vedno lahko počneš stvari, ki si jih želiš. In jaz rada počnem stvari, ki jih prej ni še nihče.«