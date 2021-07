Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane: Prej tovarna sladkorja, zdaj tovarna umetnosti

Ko je Mestna občina Ljubljana leta 2009 ustanovila javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), je Blaž Peršin, pravnik, sicer pa velik ljubitelj in poznavalec raznorodnih vej umetnosti, v zavodu najprej začel delati kot vršilec dolžnosti direktorja, nato pa je dobil polni mandat. Imenovanje se je očitno izkazalo za produktivno, saj se galerijski prostori in dejavnosti širijo, ves čas sprejemajo nove izzive.