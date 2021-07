Tolstoj na plaži

Izid novega prevoda Tolstojevega monumentalnega romana Vojna in mir je imel že v izhodišču vse pogoje za to, da postane najpomembnejši založniški dogodek leta. Po več kot 150 letih od prve objave je to šele drugi prevod romana v slovenščino. Slovenci nismo nikoli množično in z navdušenjem brali Tolstojeve epopeje. Najprej je minilo kar pol stoletja od nastanka dela, preden je Vladimir Levstik prvi opravil to zahtevno in zamudno delo, še slabo stoletje pa je preteklo do novega prevajalskega obračuna z veliko umetnino. Na tisti »pravi« prevod, za katerega bomo lahko rekli, da je natančno in domišljeno slovenskemu bralcu prenesel vse plasti ali ves micelij romana (kot bi rekel Deleuze), bomo čakali in po njem hrepeneli še naprej.