V gnezdu Orbanovih nasprotnikov

Viktor Orban je prejšnji teden stopil do trafike v 8. okrožju Budimpešte in prodajalcu časopisov rekel, naj mu da nekaj tiskovin, ki so kritične do vlade. Laszlo Wölfinger je s polic nabral naročje opozicijskega tiska in mu ga predal. Predsednik madžarske vlade je želel pred kamerami dokazati, da so govorice o tem, da v državi ni svobode tiska, izmišljene. Z največjim veseljem je pokazal na klasično oblikovan tednik 168 Ora, ki ga ureja Jozsef Makai, in ga predstavil kot vpliven opozicijski časopis. Potem pa še Magyar Naranc, Madžarsko pomarančo, ki je začela izhajati leta 1989, ko se je Orban iz komunističnega mladinskega funkcionarja prelevil v liberalnega demokrata, Fidesz pa je bil napredno gibanje za demokracijo.