Glede na spremenjen odlok, objavljen v četrtkovem uradnem listu, morajo namreč organizatorji različnih dogodkov od danes ob vstopu na prireditev oz. shod s pomočjo mobilne aplikacije preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo PCT pogoje (preboleli, cepljeni, testirani).

Kot je danes ob predstavitvi aplikacije dejal strokovni sodelavec centra za informatiko v zdravstvu na NIJZ Anže Kavšek, pa uporabniki do aplikacije še ne morejo dostopati prek spletnih trgovin Google Play ali App Store. Naložijo si jo lahko zgolj prek spletne strani eZdravje, in sicer s pomočjo pametnega telefona. Uporabniki jo najdejo pod zavihkom Rešitve, kjer je treba poiskati še zavihek EU digitalno covidno potrdilo. Ob koncu te strani lahko uporabniki najdejo spletno povezavo do aplikacije, prek katere si jo lahko naložijo na telefon.