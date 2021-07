Prav tako bo od 2. avgusta vstop v notranjost gostinskih lokalov dovoljen samo cepljenim proti covidu-19, tistim, ki bodo imeli negativni PCR test na okužbo z novim koronavirusom in prebolevnikom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V Črni gori so v zadnjih treh dneh povprečno potrdili približno 60 novih okužb dnevno, kar je največ v zadnjih dveh mesecih. Najpogosteje za covidom-19 trenutno v Črni gori zbolevajo mladi in necepljeni do 29 let. Epidemiološke razmere v državi so sicer še vedno ugodne, tako po navedbah črnogorskih oblasti kot Svetovne zdravstvene organizacije.

V Črni gori doslej tudi še niso uradno potrdili prisotnosti bolj nalezljive različice delta. Doslej so na okužbo z novim koronavirusom testirali 11.450 turistov, pozitivnih jih je bilo 153.

V Črni gori so doslej z dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19 cepili 35 odstotkov odraslih. Okužbo z novim koronavirusom so doslej potrdili pri približno 15 odstotkih prebivalcev. Od začetka epidemije covida-19 v državi je umrlo 1624 covidnih bolnikov.