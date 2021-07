»Nikoli in nikjer se nisem zavzemal za to, da bi Sloveniji kakorkoli pogojevali, omejevali ali celo odvzemali evropska sredstva. Nasprotno, upam in želim, da do česa takega ne bi nikoli prišlo. In prav zato opozarjam na določena ravnanja vlade, ki bi lahko pripeljala Slovenijo v precej neugoden položaj, kar se tiče koriščenja evropskih sredstev,« je poudaril Lenarčič.

Dodal je, da opaža, da se nekateri visoki predstavniki slovenske vlade na njegova dobronamerna opozorila odzivajo z grobimi napadi in žaljivkami. »Takšen način komunikacije je zame nesprejemljiv in zato se ne želim odzivati na takšne izpade,« je dejal v izjavi za novinarje.

»Želim pa poudariti, da Sloveniji škodujejo tisti, ki spodkopavajo vladavino prava in neodvisnost medijev, ne pa tisti, ki opozarjamo na problematičnost tega početja,« je še sklenil.

Lenarčič je bil v zadnjih dneh na družbenih omrežjih deležen kritik zaradi svojih izjav ob torkovi objavi poročila Evropske komisije o vladavini prava v državah članicah. Dejal je, da Evropska komisija sporoča, da obstajajo na področju vladavine prava v Sloveniji resne skrbi, zlasti glede neodvisnosti tožilstva in medijev. Ob tem je izpostavil, da komisija glede STA jasno sporoča, da se financiranje agencije ne more pogojevati z okrnjenjem njene neodvisnosti.

Premier Janez Janša je v torek v odzivu na Twitterju zapisal, da gre za politično izjavo komisarja Lenarčiča, ki se je pridružil nekaj posameznikom v Evropski komisiji pri pogojevanju evropskih sredstev za okrevanje za Slovenijo. »In ostal na srečo v manjšini. Gre za prvi znani primer, ko je nek komisar skušal neposredno oškodovati lastno državo,« je zapisal.

Janša se je odzval tudi na današnjo Lenarčičevo izjavo in ga obtožil, da laže. »Komisar Janez Lenarčič laže. Pričakujemo, da bo sprožil postopek pred sodiščem, kjer je možno predložiti interne dokumente o postopkih odločanja znotraj Evropske komisije,« je zapisal na Twitterju.

Vladavina prava je sicer tudi eno od prednostnih področij slovenskega predsedovanja Svetu EU, o katerih danes na neformalnem zasedanju na Brdu pri Kranju razpravljajo ministri za evropske zadeve. Poleg tega govorijo še o krepitvi odpornosti EU na krize, kot so pandemije in kibernetski napadi, širitvi EU in konferenci o prihodnosti Evrope.