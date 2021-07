»Celotna hrvaška obala pleše med oranžno in rdečo označbo na zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC),« je na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite opozoril hrvaški notranji minister Davor Božinović.

Dodatne omejitve, ki jih bodo uveljavili v ponedeljek, veljale pa bodo do 15. avgusta, uvajajo v prizadevanjih, da bi preprečili uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam ECDC, kar bi bilo v nasprotju s željami Hrvaške in željami gostov, ki so se odločili za počitnice v državi, je pojasnil.

Božinović je dejal, da je število udeležencev na javnih prireditvah omejeno na 50 ljudi. S covidnim potrdilom, ki zagotavlja pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran), bo možna udeležba največ 1000 ljudi. Na zasebnih dogodkih, kot so poroke, so število gostov zmanjšali s 30 na 15. Vsi dogodki lahko potekajo največ do polnoči, je izjavil.

Povedal je, da bodo dovoljenja za vse dogodke izdajali lokalni štabi civilne zaščite. Izjema so dogodki nad 1000 udeležencev, za katere bo zeleno luč lahko prižgal le nacionalni štab civilne zaščite.

S ponedeljkom bodo spremenili tudi omejitve za vstop potnikov na hrvaških mejnih prehodih, je pojasnil minister. Potrdila o cepljenju ali preboleli bolezni po novem ne bodo smela biti starejša kot 270 dni. Doslej je bila omejitev 210 dni.

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Združenem kraljestvu, Rusiji in na Cipru bodo potniki iz teh držav pri vstopu na Hrvaško potrebovali negativen PCR ali antigenski test, tudi če so bili cepljeni proti covidu-19 ali pa so ga preboleli. Test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, antigenski pa 48 ur.

Na Hrvaškem so od ponedeljka do danes potrdili za 35 odstotkov več novih primerov okužbe z novim koronavirusom v primerjavi s prvimi petimi dnevi prejšnjega tedna, je dejal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 39,8.

Najnižja incidenca je v istrski županiji (3,8), najvišja pa v zadrski (201). Smrtnost na državni ravni na milijon prebivalcev je 2031,7. Capak je še dejal, da so doslej polno cepili nekaj manj kot 42 odstotkov polnoletnih državljanov, z enim odmerkom pa je cepljenih 47,7 odstotka prebivalcev.