Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so prejšnji mesec zabeležili skoraj 249.100 prihodov domačih turistov in 695.200 njihovih prenočitev ter malo več kot 126.000 prihodov tujih turistov in malo več kot 317.500 njihovih prenočitev.

Število domačih turistov je bilo v primerjavi z lanskim junijem večje za 62 odstotkov, število tujih pa za 42 odstotkov.

Med tujimi turisti je junija v Sloveniji ponovno prenočilo največ Nemcev, ki so ustvarili nekaj več kot 62.300 prenočitev oz. 20 odstotkov prenočitev tujih turistov. Sledili so turisti iz Avstrije (15 odstotkov prenočitev tujih turistov), Madžarske (devet odstotkov), Češke (sedem odstotkov) in Italije (šest odstotkov).

Največ turističnih prenočitev je bilo v nastanitvenih obratih v obmorskih občinah, in sicer nekaj več kot 304.800 prenočitev ali 30 odstotkov vseh prenočitev. Sledile so gorske občine s 26 odstotki vseh prenočitev in zdraviliške občine (24 odstotkov).

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (121.800 prenočitev), sledile so občine Izola, Brežice, Ankaran in Moravske Toplice. V občini Piran so največkrat prenočili tuji turisti (nekaj več kot 48.200 prenočitev), sledile so Ljubljana, Bled, Bovec in Bohinj.

Turisti so junija največ prenočitev ustvarili v hotelih, in sicer 398.200 oz. 39 odstotkov vseh prenočitev. Sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (22 odstotkov vseh prenočitev) in kampi (18 odstotkov vseh).

Od januarja do vključno junija letos so nastanitveni obrati zabeležili malo manj kot 572.700 prihodov turistov oz. 38 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani in malo manj kot 1,7 milijona njihovih prenočitev, kar je 33 odstotkov manj. 66 odstotkov prenočitev so ustvarili domači turisti, še kažejo podatki statističnega urada.