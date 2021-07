Ob tem so v četrtek opravili tudi 24.646 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testi.

Število aktivnih primerov se je v primerjavi z dnevom poprej zmanjšalo za 20, sedemdnevno povprečje se je zmanjšalo za ena, 14-dnevno pa za dva.

Raziskava: Dva odmerka cepiv Pfizer in AstraZeneca učinkovita proti različici delta

Dva odmerka cepiv proti covidu-19 družb Pfizer in AstraZeneca sta skoraj tako učinkovita proti delta različici novega koronavirusa kot sta proti alfa različici, je razvidno iz ta teden objavljene študije v znanstveni reviji New England Journal of Medicine. Ob tem so znanstveniki posvarili, da en odmerek ni dovolj za visoko stopnjo zaščite.

Študija tako potrjuje ugotovitve angleškega zavoda za javno zdravje (PHE) iz maja glede učinkovitosti obeh cepiv.

Glede na raziskavo je cepivo Pfizerja pokazalo 88-odstotno učinkovitost pri preprečevanju razvoja simptomatskega covida-19 po okužbi z različico delta, proti različici alfa je bila učinkovitost 93,7 odstotka.

Dva odmerka AstraZenece pa sta pokazala 67-odstotno učinkovitost proti različici delta, pred tem so učinkovitost ocenjevali na okoli 60 odstotkov. Proti različici alfa pa sta pokazala 74,5-odstotno učinkovitost, kar je tudi več od prej ocenjenih 66 odstotkov.

»Opazili smo samo manjše razlike v učinkovitosti cepiva po dveh odmerkih pri različici delta v primerjavi z alfa,« piše v študiji, ki jo je financiral PHE.

Podatki iz Izraela so sicer ocenjevali nižjo učinkovitost Pfizerjevega cepiva proti simptomatski bolezni, je pa zelo učinkovito pri preprečevanju hujšega poteka bolezni.

Je pa učinkovitost proti različici delta precej slabša po prvem odmerku, pri Pfizerju je 36 odstotkov, pri AstraZeneci pa 30 odstotkov, poroča tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.