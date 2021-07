V Katedrali v Cap Haitienu je potekala žalna slovesnost za ubitim predsednikom, ki so jo Moisejevi podporniki prekinjali z zahtevami po kaznovanju odgovornih in državno elito obtoževali umora. Duhovnik Jean Gilles Sam je zaman vztrajal, da je preveč nasilja, da so ljudje utrujeni od ugrabitev in umorov in želijo mir.

Moisejeva vdova Martine Moise je skupaj s tremi otroci prišla na manjšo žalno slovesnost v Camp Haitienu, kjer bo danes pogreb in kjer je sprejemala izraze sožalja od novega premierja Ariela Henryja in drugih državnih uradnikov. Izjav ni dajala. Martine Moise je bila v napadu na moža 7. julija ranjena in se je zdravila v Miamiju.

Nasilje je izbruhnilo že v sredo v kraju Quartier Morin blizu Cap Haitiena, kjer so oboroženci blokirali ceste s kamenjem in gorečimi gumami.

Preiskava umora se nadaljuje, policija pa je doslej aretirala 26 osumljencev, med njimi 18 nekdanji kolumbijskih vojakov.

ZDA so v torek imenovale diplomata Daniela Footeja za posebnega odposlanca za Haiti.