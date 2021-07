Zaradi obnove zelenice v Stožicah, ki naj bi bila nared do derbija z Mariborom 1. avgusta, je bila tekma na stadionu v Šiški, kjer domuje mestni tekmec Bravo, zato so prekrili vse reklame mlajšega ljubljanskega kluba. 47-letni Srb Savo Milošević, ki je bil kot nogometaš zvezdnik v vlogi klasičnega napadalca, je za tekmovalno premiero na klopi Olimpije izbral izkušene igralce z okrepitvami Nukićem, Gliho, Petrovom in Tomićem, iz mladega vala je bil v začetni enajsterici le 19-letni vezist Sešlar. Zasedba Birkirkare je bila kombinacija šestih Maltežanov in petih tujcev iz Portugalske, Argentine, Brazilije in Italije.

Razdelitev vlog v Olimpiji z Nukićem povsem v konici napada, neborbenim sprehajalcem Petrovom na krilu in nevidnim ter boječim Sešlarjem kot vezistom za distribucijo žog ni bila posrečena. Za nameček se je ob povsem razglašenem povratniku v Ljubljano Tomiću že po 20 minutah poškodoval kapetan Elšnik. Brezidejni Ljubljančani so se na tekmi v peš ritmu mučili z osnovami pri organizaciji napada proti strnjeni obrambi Birkirkare s petimi igralci v zadnji vrsti. Gledalci so se na sicer skoraj polnih tribunah dolgočasili in če ne bi bilo navijanja skupine Green Dragons, bi ob uspavanki na zelenici marsikateri obiskovalec na tribunah zadremal v vročem poznem popoldnevu. Ljubljančani so si v prvem polčasu priigrali zgolj eno priložnost, ko je Nukić izgubil dvoboj ena na ena s Fernandezom, Portugalcem v vratih četrtouvrščene ekipe malteškega prvenstva v lanski sezoni.

Tudi v drugem polčasu ni bilo nič od napovedovanega visokega ritma, prodorov in hitrejše igre. Bila je povsem nepovezana, veliko je bilo alibi nogometa s podajami nazaj. Ko je vse bolj kazalo na remi in sta bila šefa kluba Milan in Željko Mandarić na tribuni VIP že vidno nezadovoljna, je Nukić v 78. minuti stvari vzel v svoje roke. Po podaji rezervista Kureža z levega boka se je s preigravanjem otresel branilcev ter žogo z diagonalnim strelom poslal v mrežo iz prve velike priložnosti na tekmi. Po golu se je Olimpija sprostila, iskala drugi gol, ki ga je po močnem strelu Aldairja, najbolj borbenega igralca na zelenici, preprečila prečka. Povratna tekma bo v četrtek na Malti.

Po tekmi smo čakali več kot pol ure, da je trener Olimpije Savo Milošević že v mraku in ob ugasnjenih žarometih stopil pred medije na novinarsko konferenco kar na atletski stezi. »Ni bilo lahko, vendar smo naredili, kar smo želeli. Škoda, da nismo dali še enega gola, tekmec pa ni imel nobene priložnosti. Vreme je bilo težko za tek. Za začetek smo lahko zadovoljni s taktično disciplino, potrpežljivostjo, borbenostjo, voljo in zbranostjo. Takšne tekme se dobijo na značaj in deloma na kakovost. Veliko igralcev je igralo na maksimumu. Povratna tekma bo težka, smo v rezultatski prednosti in na igrišču smo pokazali, da smo boljša ekipa.« Strelec gola Mustafa Nukić, ki se je počutil med vsemi najbolj domače, saj je v Šiški igral v dresu Brava, je dodal: »Vesel sem, da smo začeli sezono z zmago. Gol je vedno plod igre celotne ekipe. Z golom sem izpolnil svoje sanje in je motivacija za naprej.«

Hammarby – Maribor 3:1 (0:0) Strelci: 1:0 Selmani (55), 1:1 Žugelj (60), 2:1 Selmani (64), 3:1 Selmani (87/11-m). Stadion Tele2 Arena, gledalcev 7800 sodnik: Walsh (Škotska), rumena kartona: Voloder, Vrhovec. Hammarby:Dovin, Jeahze, Fjoluson, Ouattara (od 82. Aimar), Paulsen, Bojanić (od 68. Swedberg), Fenger, Amoo (od 82. Loue), Ludwigson, Rodić (od 90. Mendes), Selmani (od 90. Erabi), trener: Milojević. Maribor: Jug, Koderman (od 67. Sikošek), Pihler, Voloder, Martinović, Milec, Vrhovec, Kotnik (od 56. Kronaveter), Repas, Žugelj (od 66. Šturm), Alvir (od 88. Maher), trener: Rožman. Igralec tekme: Astrit Selmani (Hammarby). Streli v okvir gola: 6:4, streli mimo gola: 4:6, prosti streli: 9:13, koti: 7:2, prepovedani položaji: 1:0, prekrški: 12:10, število napadov: 110:103, število nevarnih napadov: 81:56, posest žoge (v odstotkih): 57:43.

Olimpija – Birkakara 1:0 (0:0) Strelec: 1:0 Nukić (78). Stadion v Šiški, gledalcev 1800, sodnik: Fuxman (Izrael) 6, rumeni kartoni: Tomić; Zammit, Venancio: Olimpija: Vidmar 6, Boakye 5,5, Korun 6, Delamea Mlinar 6, Gliha 5 (od 62. Pavlović 6), Elšnik – (od 21. Kapun 5,5), Tomić 5,5, Aldair 6, Sešlar 5 (od 88. Ostrc –), Petrov 5 (od 62. Kurež 6), Nukić 6,5, trener: Milošević 6. Birkakara: Fernandes 6, Attard 5,5, Carniello 5,5, Pepe 5,5, Zammit 5 (od 79. Aguirre –), Bonanni 5,5 (od 74. Scicluna –), Briffa 5 (od 85. Preigao –) Venancio 5, Yannick 5, Falcone 5, Montebello 5,5, trener: Paus 5,5. Igralec tekme: Mustafa Nukić (Olimpija). Streli v okvir gola: 2:0, streli mimo gola: 5:4, blokirani streli: 4:1, prosti streli: 16:11, koti: 3:1, obrambe vratarjev: 0:1, prekrški: 10;12, število napadov: 210:93, število nevarnih napadov: 97:31, posest žoge (v odstotkih): 63:37.