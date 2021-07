Le slabe štiri dni je držal ženski svetovni rekord v disciplini potop s konstantno obtežitvijo s plavutjo, ki ga je 18. julija s potopom do nepredstavljivih 120 metrov globine na tekmovanju Vertical Blue dosegla Slovenka Alenka Artnik. »Ta globina je bila do sedaj rezervirana zgolj za elitne moške osvoboditelje. Ampak tukaj smo, premikamo nove meje. Ne bi mogla biti srečnejša. Potop je potekal gladko, osredotočeno in sproščeno. Popolno,« se je pred petimi dnevi veselila Artnikova.

V četrtek je uresničila svoje napovedi in na lokaciji Dean's Blue Hole na Bahamih lasten rekord nadgradila še za dva metra ter se z novim izjemnim dosežkom, ki zdaj znaša 122 metrov, vnovič vpisala v zgodovino. »Potop je bil magičen, popolnoma nadzorovan in sproščen. Več bom sporočila pozneje, zdaj bi rada le uživala v trenutku in si odpočila,« je na svojem profilu na facebooku zjutraj po evropskem času zapisala presrečna športnica in dodala nekaj fotografskih utrinkov svojega novega rekordnega potopa. Opravila ga je v 3:34 minute, med prvimi pa ji je čestital njen švicarski zaročenec, prav tako potapljač oziroma apneist, Florian Burghardt.

Mejnike premika od svojega tridesetega leta

Najboljša potapljačica na vdih na svetu, ki bo letošnjega oktobra dopolnila 40 let, se je s potapljanjem na vdih, kjer se namesto podvodne dihalne naprave uporablja tehnika zadrževanja vdiha, začela ukvarjati šele pri svojih tridesetih letih. Popolna predanost in osredotočenost na treningih ter izjemna psihična pripravljenost so jo kmalu pripeljale do naziva svetovne prvakinje.

»Prepuščam se življenju ter z odprtimi očmi in srcem sprejemam vse, kar mi prinaša. Pri tridesetih sem spoznala ta šport, pri štiriintridesetih pa sem se z njim začela ukvarjati na vrhunski ravni,« je pred šestimi leti, ko je svetovno javnost prvič opozorila nase, pojasnila Koprčanka. Zadnja leta je zaradi dobrih vadbenih pogojev in umirjenega življenjskega sloga pogosto vadila na Filipinih, kjer je bila lahko osredotočena izključno na treninge. »Ti me sicer fizično izčrpajo, a navadno je stres tisti, ki me zares utrudi,« ni nikoli skrivala rekorderka, ki stavi na vsakodnevno meditacijo in dihalne tehnike.

Ko je pred tremi leti s 105 metri globine prvič postala nosilka svetovnega globinskega rekorda, je ostala prizemljena in z nogami trdno na tleh. »Seveda sem vesela, če postavim svetovni rekord, a mi to ni dovolj. To ni smisel mojega življenja. Med treniranjem zelo uživam, a osebna rast je nekaj, kar me še dodatno motivira,« je povedala ob takratnem zmagoslavju in dodala, da ima še rezerve in ne ve, zakaj ne bi šla še globlje…

In je šla – v četrtek do nove rekordne ter za marsikoga nepredstavljive in zastrašujoče globine, v kateri se »boginja«, kot Alenko Artnik imenujejo njeni strastni oboževalci, počuti najbolj popolno in pomirjeno sama s seboj.