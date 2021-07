Uprava za varno hrano postaja nevarna

Uprava za varno hrano se je pod novim vodstvom – od sredine marca je njen generalni direktor Matjaž Guček – očitno odločila, da bo komunikacijo z javnostjo skrčila na minimum. Na novinarska vprašanja tako odgovarja z veliko zamudo in pomanjkljivo ali sploh ne odgovarja. O nadzoru, ki je v pristojnosti uprave, namesto njenega direktorja in hkrati prvega inšpektorja pred kamerami razpreda kmetijski minister Jože Podgoršek, ki je politik, medtem ko se strokovnjak za varno hrano Guček skriva za zaprtimi vrati svoje pisarne. Za nameček o tem, katero informacijo, nanašajočo se na varno hrano in dobrobit živali, bodo spustili v javnost in kdaj, odloča vodja PR-službe na kmetijskem ministrstvu Luka Kočevar.