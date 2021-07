Okužbe trenutno naraščajo predvsem v Aziji, države, kot so Malezija, Indonezija, Vietnam, ponovno uvajajo ukrepe, ki omejujejo gospodarsko aktivnost. Tudi v Evropi smo priča novemu valu okužb, na srečo pa cepivo preprečuje višjo smrtnost. S časom, ko bo cepljenih vedno več, bomo imeli tudi vedno več okužb med cepljenimi. Njihovi simptomi so sicer blažji, a vseeno jih statistika zajame. Tako se zdi, da v državah, kjer je cepiva dovolj, kakšnih strožjih ukrepov ne bo več. Trge hitrejše naraščanje okuženih še vedno prestraši, vendar v zelo omejeni obliki. Po drugi strani pa vlagatelji gledajo na višje število okuženih tudi s pozitivnega zornega kota, saj to pomeni, da bodo politike centralnih bank dlje časa ostale stimulativne. Predvsem pa je to še toliko bolj pomembno za obvezniške trge, kar smo videli v zadnjih dveh mesecih, ko so evropske obveznice pridobile okoli dva odstotka.

Omeniti velja tudi dogajanje na borzi v Hongkongu, ki je že dalj časa pod hudim pritiskom. Politika se je očitno odločila, da bo preprečila nastanek globalnih superpodjetij, kot jih recimo poznamo v ZDA. Kazni, regulacija, inšpekcije, javno obračunavanje z večjimi lastniki, novi zakoni, nova pravila… so pripeljali do tega, da so cene določenih kitajskih podjetij izgubile tudi 30 in več odstotkov. V prihodnosti bo tako zelo zanimivo spremljati, v katero smer se bodo obrnili njihovi delniški trgi in kako bo partija sobivala z vedno bolj uspešnimi podjetji ter njihovimi zelo bogatimi lastniki.

Kot kaže, bo epidemija še nekaj časa krojila tako politike centralnih bank kot tudi življenje ljudi ter vsakodnevno poslovanje podjetij. A cepiva bo kmalu dovolj za vse, takrat pa se bo pojavilo vprašanje o smotrnosti ukrepov. Seveda ob predpostavki, da se virus ne spremeni toliko, da bi potrebovali novo cepivo. Rast okužb je tudi nekoliko umirila inflacijska pričakovanja, kar je nekoliko pomirilo kapitalske trge. Bosta pa poletje in zlasti jesen zanimiva tako z vidika epidemije kot z vidika kapitalskih trgov.