Goran Dragić: Resnično verjamem v uspeh Slovenije

Redko kdo se lahko pohvali, da je na zadnji reprezentančni tekmi v karieri prišel do enega največjih športnih uspehov v zgodovini države. Goran Dragić je na finalni tekmi evropskega prvenstva 2017 v Carigradu Slovenijo z neverjetno predstavo popeljal do naslova prvaka in postal najkoristnejši igralec (MVP) tekmovanja, nato pa izbrani vrsti pomahal v slovo. Ker odločitev ni prišla čez noč in ker je bil z njo povsem pomirjen, ga ob letošnjem pohodu reprezentance na olimpijske igre niso zasrbeli prsti, da bi se vrnil. Je pa ostal eden največjih navijačev Slovenije in moštvo v živo spremljal tudi na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu.