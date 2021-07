Občina Kamnik spada med erozijsko bolj ogrožene občine v državi, kjer se ob močnejših in pogostejših padavinah radi sprožajo zemeljski plazovi. Tudi zato strokovne službe občine Kamnik zadnja leta tesno sodelujejo z različnimi strokovnjaki za plazove (projektanti, geomehaniki, geologi) ter skupaj sistematično pristopajo k odpravi posledic. Zemeljski plazovi največkrat ogrožajo občinske ceste, vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo, stanovanjske objekte pa tudi spomeniško zaščitene objekte.

Uspešno črpanje državnih sredstev

Plazovi se tudi v Kamniku večinoma sprožajo ob naravnih in drugih nesrečah, kot so neurja, poplave itn. V teh primerih, kot so povedali na občini, njihove strokovne službe skupaj s strokovnjaki opravijo komisijski ogled plazu in na podlagi navodil države poročajo o nastali škodi. Ogledu sledi izdelava projektne dokumentacije, ki je osnova za črpanje državnih sredstev iz naslova odpravljanja posledic naravnih nesreč. V zadnjih desetih letih je občina Kamnik podala več vlog za sofinanciranje sanacije plazov in na podlagi uspešno izvedenih del tudi prejela odobrena sredstva.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je terenski ogled pokazal, da na nekaterih odsekih občinskih cest zemeljski plazovi neposredno ogrožajo varnost prometa, zato so bili posamezni odseki neprevozni oziroma je veljala popolna ali delna zapora ceste. Na podlagi ogledov so izpeljali javno naročilo za sanacijo šestih plazov. Gre za plazove pod cestami Košiše–KIK, Briše–Tučna, Mali Rakitovec–Veliki Rakitovec, Soteska–Poreber, Rovt–Špitalič in Motnik–Zgornji Motnik. Dela so se začela že s 1. marcem, takoj ko so vremenske razmere dopuščale varno izvedbo. Sanacije plazov, ki jih je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, so v večini primerov zajemale gradnjo podpornih konstrukcij, ureditev odvodnjavanja zaledne vode, obnovo cestišča in namestitev varovalne ograje. Vrednost del za vseh zgoraj omenjenih šest plazov je znašala 94.252 evrov.