Festival Dobimo se pred Škucem že več kot dve desetletji predstavlja obvezno kulturno popestritev poletnega utripa v starem mestnem jedru Ljubljane. Na majhnem butičnem odru pred Galerijo Škuc – po potrebi ali če je slabo vreme, pa tudi znotraj nje – vse od popoldneva pa tja do nočnih ur ponuja mešanico sproščene družabnosti in raznovrstnih kulturnih vsebin za obiskovalce različnih starosti ter okusov. Preizkušenemu receptu sledijo tudi letos, sestavine pa so znova skrbno izbrane – to so že priznani ali pa obetavni ustvarjalci z vseh umetnostnih področij. Vsi dogodki so brezplačni, skupno pa se jih bo v desetih dneh festivala zvrstilo okoli petdeset.

Program bo tako vsak dan ponujal koncerte, gledališke predstave, performanse, popoldanske ustvarjalne delavnice za otroke (pa tudi kakšno za odrasle) in še kaj. Danes se odpreta tudi dve razstavi, ki bosta na ogled ves čas festivala: to sta vsakoletna razstava študentov oblikovanja tekstilij in oblačil, tokrat z naslovom re-de-fi-ni-ci-ja (ob 19. uri), ter postavitev Pod rdečim soncemGašperja Kunšiča – ta se bo zgodila v okviru Bienala mladih umetnikov Mediterranea 19, odprla pa se bo pol ure pozneje. Še dve stalnici festivala bosta Knjižnica pod krošnjami (v atriju Galerije Škuc) in Škuceva tržnica, kjer bodo ponujali izdaje Založbe Škuc ter Centra za slovensko književnost po znižanih cenah.