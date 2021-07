Poklon žrtvam ob obletnici Breivikovega pokola

S številnimi komemoracijami v Oslu in na otoku Utoya so se na Norveškem danes poklonili žrtvam največjega terorističnega napada na njihovih tleh, ko je pred desetimi leti zaradi bombnih eksplozij in strelov skrajnega desničarja Andersa Behringa Breivika življenje izgubilo 77 oseb. V spomin na žrtve so na Norveškem opoldne pet minut zvonili zvonovi cerkva, komemoracije pa so potekale tudi v glavni katedrali v Oslu in na otoku Utoya.