V petih čolnih kar štirje aduti za kolajno

Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju bo imela na divjih vodah v slalomu tri kandidate za kolajno: Petra Kauzerja, Benjamina Savška in Evo Terčelj, na mirnih vodah pa v dvojcu Špelo Ponomarenko Janić in Janjo Osterman.