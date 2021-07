Na Lentu, v bližini Sodnega stolpa, se je skupina moških v sredo popoldan znesla nad mestnima redarjema. Med preverjanjem, ali so vozniki parkiranih vozil plačali parkirnino, sta redarja opazila, da je nekaj vozil parkiranih kar na pločniku. Med pisanjem kazni ju je obkolilo več moških, začeli so jima groziti. Eden iz skupine je odrinil redarja, drugi pa ga je še brcnil.

Mestna redarja sta se čutila ogrožena, zato sta se umaknila v službeno vozilo. To pa moških ni odvrnilo od groženj. Redarjema so sledili do avtomobila in se spravili nanju, ko sta že sedela v vozilu. Isti uniformiranec, ki ga je eden od moških odrinil in drugi brcnil, je bil tretjič deležen še brce v predel reber. »Poleg tega je skupina redarjema grozila s smrtjo in jima zabičala, naj na Lentu ne izvajata več svojih nalog,« je sporočil tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl.