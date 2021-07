Bodo olimpijske igre v Tokiu najuspešnejše za slovensko reprezentanco? Prav mogoče, saj je v deželo vzhajajočega sonca prispela najmočnejša olimpijska zasedba, ki je kadar koli zastopala slovenske barve. Letošnja odprava ima poseben sloves zaradi udeležbe košarkarjev z Luko Dončićem, ki velja za enega največjih športnih zvezdnikov.

Košarkarji po novo senzacijo

Slovenija je bila od nastanka države po številu osvojenih kolajn na poletnih (23) olimpijskih igrah uspešnejša kot na zimskih (17). Poleti se je prav z vseh sedmih dosedanjih tekmovanj vrnila vsaj z dvema kolajnama. V Pekingu 2008 se je razveselila rekordnih petih odličij, letošnji izkupiček pa bi glede na udarno zasedbo lahko postal krepko višji. Javnost nestrpno pričakuje nastop košarkarske reprezentance, ki bo v vlogi evropskih prvakov med velesilami iskala priložnost za novo senzacijo. Ravno zaradi premierne uvrstitve košarkarjev na olimpijske igre se je povečal ugled slovenske odprave, ki ni bila še nikoli tako atraktivna. V svojih vrstah ima med drugim dvakratnega zmagovalca Toura Tadeja Pogačarja, ki bo skupaj s Primožem Rogličem eden glavnih kandidatov za kolesarsko zmago na jutrišnji cestni dirki.

Na dosedanjih poletnih olimpijskih igrah so si judoisti priigrali največ odličij (5). V Tokiu bo naslov olimpijske prvakinje branila Tina Trstenjak, ki je doživela vrhunec kariere pred petimi leti v Riu de Janeiru. V Braziliji je bron osvojila Anamari Velenšek, ki bo poskušala v Tokiu nadgraditi zadnji olimpijski nastop. V sedemčlanski atletski zasedbi je prvi favorit za odličje Kristjan Čeh, ki je bil na nedavnem evropskem prvenstvu do 23 let brez konkurence. Njegov disk leti tako daleč, da je olimpijska kolajna na dosegu roke. Čeh naskakuje prvo slovensko atletsko olimpijsko kolajno po Primožu Kozmusu iz Londona 2012. Nemara je že čas, da se na odmevnem tekmovanju sreča nasmehne Tini Šutej v skoku ob palici.