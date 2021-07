Kadrovanje vlade: Odvetnik SDS Franci Matoz postal neizvršni direktor DUTB

Vlada je danes za nova neizvršna direktorja DUTB imenovala Francija Matoza in Gregorja Planteua. Mesti sta se izpraznili po odpoklicu Franca Doverja in Marka Tišme. Neizvršna direktorja DUTB ostajata Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša. Ti bodo iz svojih vrst izvolili predsednika upravnega odbora.