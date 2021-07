Iz vodstva STA so danes sporočili, da, so Ukomu uradno odgovorili na dopis, »v katerem je zahteval, naj STA podpiše pogodbo v roku enega dne, čeprav njeni ključni predlogi niso bili upoštevani«. Na odgovor Ukoma, »ki so mu predlagali tudi vnovična pogajanja, čeprav pogodba o financiranju za letos ni obvezna«, pa po besedah direktorja STA Bojana Veselinoviča še čakajo.

Ob tem je Veselinovič poudaril, da so vlado in Ukom pozvali, »naj nemudoma začne financirati STA na podlagi veljavne zakonodaje in naj še pred nadaljevanjem pogajanj brez kakršnihkoli pogojevanj nakaže vsaj predujem za opravljanje naše javne službe«. O nadaljnjem razvoju dogodkov bo Veselinovič sproti obveščal člane nadzornega sveta STA. Nujne seje nadzornega sveta STA, ki je bila sklicana v sredo, sicer danes ni bilo, potem ko se je nista udeležila dva člana nadzornega sveta STA.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost STA, je bilo predvideno, da bi se nadzorni svet danes seznanil z vsebino usklajevalnih sestankov o predlagani pogodbi med STA in Ukomom, o čemer je sicer direktor sproti poročal članom nadzornega sveta. Ti so bili tako že v sredo seznanjeni tudi z odločitvijo upravnega sodišča, ki je začasno zadržalo junija sprejeto uredbo vlade o STA.