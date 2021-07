Na Hrvaškem so prejšnji teden potrdili 881 novih okužb z virusom sars-cov-2, kar je občutno več, kot v predhodnih treh tednih, ko so v povprečju odkrili po približno 500 okužb. Največ novih okužb je bilo v štirih dalmatinskih županijah, ki so priljubljena turistična destinacija. Nacionalni štab civilne zaščite bo za to območje uveljavil dodatne epidemiološke ukrepe, da bi zajezili širjenje okužb in nadzirali dogodke z večjim številom ljudi, je napovedal hrvaški premier Andrej Plenković.

Notranji minister Davor Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite, je potrdil, da pripravljajo paket najnujnejših ukrepov, ki jih bodo predstavili v petek. Poostrene ukrepe za rešitev turistične sezone bodo uveljavili v ponedeljek.