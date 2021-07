V sredo so ob 1146 PCR-testih odkrili 69 okužb. Delež pozitivnih je 4,8-odstoten in torej manjši kot dan prej. V torek so namreč odkrili 111 novih okužb ob 6,1-odstotnem deležu pozitivnih. Opravili so tudi 20.244 hitrih antigenskih testov. Aktivnih primerov je trenutno 842, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 60, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa znaša 39,9. Število aktivnih primerov se v primerjavi z dnevom poprej ni spremenilo, sedemdnevno povprečje se je povečalo za dva, 14-dnevno pa za ena.

V bolnišnici se zdravi 27 bolnikov, od tega sedem na intenzivni enoti. Po nekaj dneh pa znova poročajo tudi o smrtni žrtvi zaradi covida. Skupno število umrlih zaradi tako znaša 4426. Po podatkih sledilnika je bilo v Sloveniji do danes polno cepljenih 777.196 ljudi oziroma 36,9 odstotka prebivalstva.