Okoli pol desete ure zjutraj se je na avtocesti med Celjem in Mariborom, in sicer tik pred izvozom Dramlje, pripetila huda prometna nesreča, v kateri so trčili trije tovornjaki. S PU Celje so potrdili, da je umrla ena oseba, več informacij pa bo znanih kasneje.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja posledic prometne nesreče je avtocesta med priključkoma Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru zaprta, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje - Vojnik - Slovenske Konjice ali Celje - Proseniško - Dramlje.