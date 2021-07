Po pisanju portala Art Daily, je Bell ustvaril naslovnico enega najbolj uspešnih Bowiejevih albumov. Scary Monsters (and Super Creeps) je sledil pomembni berlinski trilogiji albumov - Low (1977), "Heroes" (1977) in Lodger (1979). Album je pomenil glasbenikov prehod v bolj komercialen pristop k ustvarjanju glasbe, ki mu je tri leta kasneje prinesel velik uspeh z albumom Let's Dance in turnejo The Serious Moonlight Tour. S Scary Monsters (and Super Creeps) pa se je začelo tudi dolgoletno prijateljstvo med Bowiejem in Bellom, ki je segalo tudi v obdobje Bowiejeve skupine Tin Machine.

Pri britanski avkcijski hiši Halls Fine Art so v partnerstvu z Dory Gallery pripravili spletno dražbo unikatnih del, ki nikoli prej niso bile naprodaj. Nekatere od njih je popisal tudi sam Bowie. Za celotno zbirko z naslovom The David Bowie Collection of Artist Edward Bell si nadejajo iztržiti 75.000 funtov. Cene so po oceni Artdailyja dokaj dostopne, od nekaj sto do 2000 funtov za najbolj zaželene umetnine.

Med njimi so podpisan diptih skic za album Scary Monsters (and Super Creeps) in fotografije, ki so navdahnile diptih, portreti glasbenika kot Lazarusa, skulptura Savage Heart, ki je bila ustvarjena za okrasitev naslovnice albuma Tin Machine II in oblikovana po Bowiejevem telesu, ter umetnikovi poskusi naslovnic za singel Fashion iz leta 1980 in za Scary Monsters (and Super Creeps).

Bellova zbirka 139 predmetov je po besedah Abigail Molenaar iz avkcijske hiše Halls Fine Art redka in izjemna, saj prihaja neposredno od Bowiejevega najljubšega umetnika.