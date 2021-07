Pri moških je pričakovana življenjska doba s 76,3 leta, kolikor je znašala leta 2019, v letu 2020 padla na 74,5 leta. Pri ženskah pa je padla z 81,4 na 80,2 leta. Največji je bil padec življenjske dobe med Latinoameričani in temnopoltimi.

Med Latinoameričani je življenjska doba padla z 81,8 na 78,8 leta predvsem zaradi koronavirusa. Med temnopoltimi Američani je padla s 74,7 na 71,8 leta, med belci pa z 78,8 na 77,6 leta. Med temnopoltimi pričakovana življenjska doba ni padla za toliko vse od časov velike gospodarske krize v 30. letih prejšnjega stoletja.

V ZDA je sicer lani umrlo 3,3 milijona ljudi, od tega jih je 11 odstotkov umrlo za posledicami covida. Okrog 80 odstotkov smrti zaradi koronavirusa je bilo med osebami, starejšimi od 65 let. Kljub temu pa je bil covid-19 lani šele tretji najpogostejši vzrok smrti med Američani, in sicer za srčnimi obolenji in rakom. Sledijo nenamerne poškodbe, kap, kronične bolezni dihal, Alzheimerjeva bolezen, diabetes, pljučnica in bolezni ledvic.