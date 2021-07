V petek zjutraj in dopoldne bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bodo možne kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Popoldne se bo zjasnilo, predvsem v hribovitem svetu severne in zahodne Slovenije bo še kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo večinoma sončno in vroče vreme. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Od severozahoda nad srednjo Evropo in proti Balkanu sega območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi v višinah priteka k nam precej suh in dokaj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na območju Alp, kjer bodo popoldne možne posamezne nevihte.

V petek bo sprva spremenljivo oblačno, predvsem v krajih severno od nas bodo nastajale plohe in nevihte. Popoldne se bo postopno zjasnilo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden. V petek bo vpliv vremena zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.