Bela hiša je v sporočilu o imenovanju veleposlanice navedla, da je Jamie L. Harpootlian uspešna pravnica, ki trenutno dela za pravno firmo Richard A. Harpootlian, kjer svetuje glede številnih zveznih pravnih zadev.

Pred tem je bila posebna sodna pooblaščenka za posredovanje v kompleksnih skupinskih tožbah zaradi velikih naravnih nesreč.

Ministrstvo za pravosodje jo je imenovalo kot sodno uradnico pri sodnem pooblaščencu za kompenzacije žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001 Kennethu Feinbergu. Pred tem je 17 let delala kot sodna uradnica zveznega sodišča v New Orleansu.

Harpootlianova se aktivno ukvarja tudi z neprofitnimi skupinami v podporo okolju, umetnosti in zgodovini. Leta 1981 je diplomirala iz politologije in umetnostne zgodovine na univerzi Mary Baldwin v Stauntonu v Virginiji, pravo pa je doštudirala na univerzi Tulane v New Orleansu leta 1984.